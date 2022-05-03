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Ракетний удар по Одесі: окупанти знову били з Криму з БРК "Бастіон"

Фото: наслідки російського ракетного удару по Одесі (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Володимир Костирін

Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю рашисти використовували при ударі 30 квітня по одеському аеропорту.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Оперативного командування "Південь".

В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важкі поранення отримала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.

В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 2 травня ввечері в Одесі Російські окупанти ракетами влучили по інфраструктурних об'єктах, а також будівлі московського патріархату. Жертвами обстрілу стали неповнолітні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував такий черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо також, ввечері 30 Квітня в Одесі російським ракетним ударом була зруйнована злітно-посадкова смуга аеропорту. Тоді також удар було завдано рашистами з Криму БРК "Бастіон".

Повномасштабна військова агресія РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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