Ракетний удар по Одесі: окупанти знову били з Криму з БРК "Бастіон"

Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю рашисти використовували при ударі 30 квітня по одеському аеропорту.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Оперативного командування "Південь".
В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важкі поранення отримала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.
В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.
"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 2 травня ввечері в Одесі Російські окупанти ракетами влучили по інфраструктурних об'єктах, а також будівлі московського патріархату. Жертвами обстрілу стали неповнолітні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував такий черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо також, ввечері 30 Квітня в Одесі російським ракетним ударом була зруйнована злітно-посадкова смуга аеропорту. Тоді також удар було завдано рашистами з Криму БРК "Бастіон".
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