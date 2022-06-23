RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Миколаєву: загорілися ємності з олією, є загиблий і поранені

Російські війська 22 червня завдали ракетного удару по Миколаєву (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

22 червня окупанти завдали масованого ракетного удару, зафіксовано запуск семи ракет типу"Онікс". В результаті ударів постраждала виробнича і соціальна інфраструктура міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

В результаті влучень в декількох районах виникли пожежі: загорілися ємності з соняшниковою олією і суха трава. За уточненими даними загинула одна і поранено дві людини. Також за минулу добу ворог двічі атакував Одеську область. Обидві ракети знищені над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вранці 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївракетный ударВторгнення Росії до України