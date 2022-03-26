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Ракетний удар по Львову: постраждали п'ятеро людей

Фото: в результаті ракетного удару по Львову постраждали п'ятеро людей (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу, який стався у Львові, постраждали п'ятеро людей. При цьому інформація про потрапляння ракети в житловий будинок або інший об'єкт інфраструктури не підтвердився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

"Сталися два ракетні удари в межах Львова. Інформація про те, що потрапляння в житловий будинок або інші об'єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей", - написав він.

При цьому Козицький підкреслив, що загроза ракетного удару по Львову зберігається.

"Залишайтеся в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграмах-каналах і не поширюйте її звідти", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, сьогодні Львів зазнав ракетного удару.

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