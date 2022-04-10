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Ракетний удар по Краматорську: в ОВА назвали кількість жертв

Фото: ракетний удар по Краматорську (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську, станом на зараз, відомо про 57 загиблих цивільних. Більше ста людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальник Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на зараз 57 загиблих, 109 поранених. Легкопоранених відпустили додому, а тяжкі вже у безпечних регіонах", - заявив Кириленко.

Також голова Донецької ОВА зауважив, що правоохоронці вже зібрали усі докази, які підтверджують військовий злочин з боку окупантів проти цивільного населення й розвінчують усі фейки Росії.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти атакували залізничний вокзал у Краматорську вранці 8 квітня. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих, однак їх кількість стрімко зростала.

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