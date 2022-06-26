Ракетний удар по Києву: стала відома кількість постраждалих

За словами міського голови, постраждали четверо людей, серед них є семирічна дівчинка та її мама, яку дістали з-під завалів. Вона є громадянкою Росії.

Пізніше глава Нацполіції Ігор Клименко у Facebook повідомив про п'ятого пораненого.

"Станом на 11:06 потерпілих 5-ро. З-під завалів рятувальники дістали ще одного чоловіка", - зазначив він.

З будинку евакуювали 25 мешканців, наразі пошукові роботи ще тривають. На місці працюють рятувальники, медики та близько 200 поліцейських.