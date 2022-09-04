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Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла

Ілюстративне фото: кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова зросла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили по Харкову ракету С-300 з Бєлгородської області. Троє людей отримали поранення.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Влучання ракети в Новбаварському районі Харкова сталося близько 18:00.

Через атаку росіян 65-річний чоловік отримав травму голови та різану рану предпліччя, 23-річний хлопець зазнав незначного поранення руки від скла, 65-річна жінка отримала пораненя спини від скла.

Внаслідок ракетного удару утворилася воронка розміром 7х7 метрів та 3,5 метри глибиною.

Чубенко також повідомив, що чотири приватні будинки отримали значні пошкодження. В багатоповерховому будинку біля місця вибуху вибиті вікна та частково пошкоджений фасад будівлі.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив про прильоти у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

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Харків