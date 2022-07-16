Ракетний удар по Чугуєву: що відомо про наслідки

Російські війська завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області вночі 16 липня. Внаслідок атаки є значні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Внаслідок ворожої атаки в місті сталися значні руйнування та виникла пожежа в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку: горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники Харківського гарнізону та підрозділ ДСНС Луганської області залучалися для ліквідації пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт.
Як повідомлялося раніше, окупанти вночі 16 липня завдали ракетного удару по Чугуєву. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.
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