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Ракетний удар по Чугуєву: що відомо про наслідки

Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області вночі 16 липня. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ворожої атаки в місті сталися значні руйнування та виникла пожежа в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку: горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники Харківського гарнізону та підрозділ ДСНС Луганської області залучалися для ліквідації пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Як повідомлялося раніше, окупанти вночі 16 липня завдали ракетного удару по Чугуєву. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

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Харків