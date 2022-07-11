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Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих збільшилася

Фото: кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в Часовому Яру збільшилася до 18 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в місті Часів Яр в Донецькій області зросла до 18. При цьому врятувати з-під завалів вдалося шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

"Станом на 08:45 11 липня в результаті ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку загинули 18 осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення і розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться в повідомленні.

При цьому рятувальникам вдалося встановити контакт з двома особами, які перебувають під завалами.

Рятувальні роботи тривають.

Фото: рятувальні роботи в Часовому Яру (t.me/dsns_telegram)

Нагадавши, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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