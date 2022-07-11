Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих збільшилася

"Станом на 08:45 11 липня в результаті ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку загинули 18 осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення і розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться в повідомленні.

При цьому рятувальникам вдалося встановити контакт з двома особами, які перебувають під завалами.

Рятувальні роботи тривають.

Фото: рятувальні роботи в Часовому Яру (t.me/dsns_telegram)