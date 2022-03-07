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Ракетний удар по аеропорту у Вінниці: кількість загиблих зросла до 9

Автор: Юлія Бойко

В результаті вчорашнього ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинули не менше 9 осіб. Пошукові роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на даний момент триває розбір завалів і пошук людей.

"7 березня станом на 7:00 з-під завалів будівель на території аеропорту "Вінниця" деблоковано 15 осіб, з них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військових), пошукові роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

У роботах задіяні понад 140 рятувальників та 23 одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетного удару і повністю зруйнували аеропорт у Вінниці.

За даними української армії, ракетний удар був нанесений з південного напрямку, а саме з акваторії Чорного моря.

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ВінницяВійна Росії проти України