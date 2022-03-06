ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

По аеродрому Вінниці завдали удару з Чорного моря, - ПС ЗСУ

Новость на русском →
Вінниця, Неділя 06 березня 2022 19:52
По аеродрому Вінниці завдали удару з Чорного моря, - ПС ЗСУ Фото: обстріл аеродрому у Вінниці (t me vinnytskaODA)
Автор: Анна Шиканова

По аеродрому Вінниці нанесли ракетний удар з південного напрямку. За уточненою інформацією - з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95МС або Ту-160.

Всього було випущено 8 ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність використання, до 5500 км.

"Як відомо, у Вінниці - аеродром загального використання, який експлуатують і військові, і цивільне. Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних і військових уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Молдова заперечує, що ракетний удар по аеропорту у Вінниці було завдано з непідконтрольної території в Придністров'ї.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати