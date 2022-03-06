По аеродрому Вінниці завдали удару з Чорного моря, - ПС ЗСУ
По аеродрому Вінниці нанесли ракетний удар з південного напрямку. За уточненою інформацією - з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повідомляється, що ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95МС або Ту-160.
Всього було випущено 8 ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність використання, до 5500 км.
"Як відомо, у Вінниці - аеродром загального використання, який експлуатують і військові, і цивільне. Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних і військових уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Молдова заперечує, що ракетний удар по аеропорту у Вінниці було завдано з непідконтрольної території в Придністров'ї.
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