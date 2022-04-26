ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний обстріл Запоріжжя: глава ОВА підтвердив загибель цивільного

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 26 квітня 2022 13:51
Ракетний обстріл Запоріжжя: глава ОВА підтвердив загибель цивільного Фото: Вокзал у Запоріжжі (061.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух прокоментував ранковий обстріл Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Запорізької ОВА.

Очільник області підтвердив удар по одному з підприємств міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.

"Влучили на територію одного з підприємств. Вбили цивільну людину, яка працювала черговим електриком. Висловлюємо глибокі співчуття рідним!" – заявив Старух.

Вранці дві керовані ракети РФ влучили в підприємство у Запоріжжі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства.

До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька ОДА Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні