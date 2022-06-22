Ракетний обстріл Миколаєва: рятувальники другий день ліквідовують пожежу на підприємстві

Рятувальники вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Миколаєва, яка виникла внаслідок вчорашнього обстрілу. Інформація про загиблого не підтвердилась.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією, який дуже загрожував національній безпеці Росії", - пише пресслужба ДСНС.
До ліквідації пожежі були залучені 74 вогнеборці й 21 одиниця основної та спеціальної техніки. Площа вогню - 300 кв. м.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додає ДСНС.
Як відзначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформація про загиблого під час вчорашніх обстрілів - не підтвердилась.
Фото: ракетний обстріл Миколаєва 21 червня (t.me/nikvesti/30667)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 21 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого були пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. На одному з підприємств сталося загоряння.
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