Ракетний обстріл Миколаєва: рятувальники другий день ліквідовують пожежу на підприємстві

Рятувальники вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Миколаєва, яка виникла внаслідок вчорашнього обстрілу . Інформація про загиблого не підтвердилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Як відзначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформація про загиблого під час вчорашніх обстрілів - не підтвердилась.

До ліквідації пожежі були залучені 74 вогнеборці й 21 одиниця основної та спеціальної техніки. Площа вогню - 300 кв. м.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 21 червня, російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого були пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. На одному з підприємств сталося загоряння.

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