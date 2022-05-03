Ракетний обстріл Дніпропетровської області: зруйновано залізничну інфраструктуру

Російські війська завдали два ракетних удари по Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього ракетного удару сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Також одна людина отримала поранення.

За його словами, було зафіксовано два "прильоти" у Кам’янському районі.

Раніше ми повідомляли, що по Дніпропетровській області РФ завдала ракетних ударів, працюють сили ППО.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!