Ракетний обстріл Дніпропетровської області: зруйновано залізничну інфраструктуру

Російські війська завдали два ракетних удари по Кам’янському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
За його словами, було зафіксовано два "прильоти" у Кам’янському районі.
Внаслідок цього ракетного удару сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Також одна людина отримала поранення.
"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що по Дніпропетровській області РФ завдала ракетних ударів, працюють сили ППО.
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