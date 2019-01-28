Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня

Американский эсминец USS Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море.

В частности, в Twitter опубликовано фото с подписью: "Моряки на борту эсминца USS Donald Cook DDG75 наблюдают, как корабль пересекает пролив Босфор 28 января 2019 года".

Отметим, Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого является управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Напомним, американский эсминец USS Donald Cook зашел в акваторию Черного моря 19 января 2019 года.

Командир эсминца Мэтью Пауэл сообщил, что ВМС США продолжают оказывать поддержку своим союзникам и партнерам в региональных интересах, для обеспечения стабильности на море.

В заявлении ВМС США подчеркнули, что они регулярно действуют в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом.

Также РБК-Украина писало, что Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья вблизи Новороссийска.