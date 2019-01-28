Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

Фото: американський есмінець USS Donald Cook (twitter.com/TatAtfender)

Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня

Американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Шостого флоту США, який дислокується в Середземному морі.

Зокрема, в Twitter опубліковано фото з підписом: "Моряки на борту есмінця USS Donald Cook DDG75 спостерігають, як корабель перетинає протоку Босфор 28 січня 2019 року".

Зазначимо, Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Нагадаємо, американський есмінець USS Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.

Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм членам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на море.

У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.

Також РБК-Україна писало, що Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік від узбережжя окупованої Росією Кримського півострова і їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.