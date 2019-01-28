ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:07
Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море
Фото: американський есмінець USS Donald Cook (twitter.com/TatAtfender)

Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня

Американський есмінець USS Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Шостого флоту США, який дислокується в Середземному морі.

Зокрема, в Twitter опубліковано фото з підписом: "Моряки на борту есмінця USS Donald Cook DDG75 спостерігають, як корабель перетинає протоку Босфор 28 січня 2019 року".

Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

Ракетний есмінець ВМС США залишив Чорне море

Зазначимо, Donald Cook є міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Нагадаємо, американський есмінець USS Donald Cook зайшов в акваторію Чорного моря 19 січня 2019 року.

Командир есмінця Метью Пауел повідомив, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм членам і партнерам в регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на море.

У заяві ВМС США підкреслили, що вони регулярно діють в Чорному морі відповідно до Конвенції Монтре і міжнародним правом.

Також РБК-Україна писало, що Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік від узбережжя окупованої Росією Кримського півострова і їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

Російський винищувач перехопив американський літак-розвідник над Балтійським морем Туреччина обговорює із США та Росією операцію на сході Сирії, - Ердоган
Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне мореВМС США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся