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Ракетні удари по Дніпропетровській області: стали відомі наслідки обстрілів

Фото: у ДСНС розповіли про наслідки обстрлів Дніпропетровської області (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Від ракетних обстрілів в Кам’янському районі Дніпропетровської області, які сталися 3 травня, зруйнована залізнична інфраструктура. Один з працівників отримав контузію та поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.

Через атаку окупантів зруйнована тягова підстанція та електромережі залізниці.

Ще одна з ракет впала на відкритій території, неподалік від пам'ятника з радянським літаком. В результаті утворилася воронка діаметром 15 метрів та глибиною 5 метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: пам'ятник, біля якого впала російська ракета (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по території Дніпропетровської області.

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Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська область