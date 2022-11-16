В ракетном инциденте в Польше в любом случае виновна Россия, - Сунак

Сунак подчеркнул, что война затронула всех в мире из-за ее экономических последствий.

"Нам всем должно быть ясно, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока это продолжается, оно представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников. И пока это продолжается, это будет продолжать разрушать мировую экономику", - сказал он.

Выступая на пресс-конференции в кулуарах саммита G20 на Бали, Сунак раскритиковал Россию за обстрел ракетами Украины как раз в тот момент, когда G20 собралась для поиска решения вопросов войны.

Послы стран НАТО проводят экстренное совещание в среду, чтобы обсудить произошедший во вторник взрыв на зерносушилке в восточной Польше недалеко от границы с Украиной, который произошел, когда Россия выпустила десятки ракет по городам по всей Украине.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что ракета упала на Пшеводов, село примерно в 6 км от границы с Украиной. Двое жертв были мужчинами, которые находились рядом с площадкой для взвешивания зерна.

Источник Reuters в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден проинформировал альянс о том, что ракета, упавшая в Польшу и убившая двух человек, была украинской ракетой ПВО.

Ранее премьер-министр Великобритании и его канадский коллега Джастин Трюдо разговаривали с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявили по итогам разговора, что "каким бы ни был исход этого расследования (взрыва в Польше, - ред.), вторжение Путина в Украину прямо виновно в продолжающемся насилии".