При ракетному ударі по Фастову було поранено двох осіб

В результаті вчорашнього ракетного удару по Фастову були поранені дві особи. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної Військової адміністрації Олександра Павлюка.
"28 квітня близько 20:00 росіяни завдали ракетного удару по місту Фастів. В результаті було влучання по інфраструктурних об'єктах міста. Пожежу локалізовано. Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - зазначив він.
Нагадаємо, РБК-Україна вчора писало про ракетний удар по Фастову, але подробиць події не було.
Крім того, вчора російські війська вдарили ракетами по Києву, в результаті постраждали 10 осіб, загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
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