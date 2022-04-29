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При ракетному ударі по Фастову було поранено двох осіб

Фото: російські війська вчора атакували Фастів (nationalinterest org)
Автор: Юлія Бойко

В результаті вчорашнього ракетного удару по Фастову були поранені дві особи. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної Військової адміністрації Олександра Павлюка.

"28 квітня близько 20:00 росіяни завдали ракетного удару по місту Фастів. В результаті було влучання по інфраструктурних об'єктах міста. Пожежу локалізовано. Є постраждалі. Дві особи госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості", - зазначив він.

Нагадаємо, РБК-Україна вчора писало про ракетний удар по Фастову, але подробиць події не було.

Крім того, вчора російські війська вдарили ракетами по Києву, в результаті постраждали 10 осіб, загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

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ФастовВійна Росії проти України