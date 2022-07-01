Через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови

В результаті ракетного удару росіян по Сергіївці Одеської області постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Аллу Немеренко в Facebook.
Вона зазначила, що центр призначався для реабілітації дітей з Молдови з важкими захворюваннями. Його діяльність була зупинена в період пандемії, але там залишався деякий персонал.
"З жалем нам повідомили, що п'ять співробітників центру поранені і один загинув. Всі вони проживали в будівлі, що постраждала від обстрілу", - написала міністр.
При цьому сам центр серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні.
Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інша ракета - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В результаті ракетного удару загинули 20 людей.