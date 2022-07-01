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Через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови

Фото: через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті ракетного удару росіян по Сергіївці Одеської області постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Аллу Немеренко в Facebook.

Вона зазначила, що центр призначався для реабілітації дітей з Молдови з важкими захворюваннями. Його діяльність була зупинена в період пандемії, але там залишався деякий персонал.

"З жалем нам повідомили, що п'ять співробітників центру поранені і один загинув. Всі вони проживали в будівлі, що постраждала від обстрілу", - написала міністр.

При цьому сам центр серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні.

Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інша ракета - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В результаті ракетного удару загинули 20 людей.

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