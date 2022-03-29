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Після ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області радіаційний фон - в нормі, - голова ОДА

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Рівне, Вівторок 29 березня 2022 01:24
Після ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області радіаційний фон - в нормі, - голова ОДА Фото: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль (gordon.ua)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон знаходяться в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, який розповів про це на місці інциденту.

Коваль зазначив, що на місце ракетного удару відразу ж приїхали рятувальники. При цьому були залучені 52 рятувальники і 16 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги з водою.

"Хімічний і радіаційний фон - в нормі. Вже відпрацювали лабораторії ДСНС та Рівненського лабораторного центру. Здоров'ю жителів нічого не загрожує", - сказав Коваль.

Нагадаємо, 26 березня, під час обстрілу ракета потрапила на територію нафтобази в місті Дубно Рівненської області. Постраждалих не було, але ракета повністю знищила нафтобазу.

Ми також писали про те, що в ДСНС показали кадри наслідків ракетних обстрілів нафтобази у Львові. Рятувальники гасили вогонь протягом 14 годин.

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