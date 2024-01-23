Ракетный удар по жилому дому в Харькове: почти 30 раненых, 3 жертвы (видео)

В результате ракетного удара российских террористов по Харькову 23 января погибли три человека, еще 28 - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь", - сообщил Синегубов.
Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки три человека погибли.
"Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - добавил глава ОВА.
Сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, попали по району жилой и гражданской застройки.
Также серия взрывов в городе прозвучала утром.
В результате российских обстрелов Харькова разрушен подъезд жилого дома в Киевском районе города, под завалами находятся люди.
Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из наиболее пострадавших частей района.
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