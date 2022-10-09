Ракетный удар по Запорожью. Выяснилось, чем и откуда били оккупанты

Российские оккупанты сегодня выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные отметили, что ночью обнаружили шесть бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и семь Су-35 - с аэродрома Мариновка, Ростовской области.

Однако оккупанты атаковали Запорожье с оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска. Российские войска выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 из Ту-22М3 и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Также россияне выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

За прошедшие сутки Воздушные силы Украины сбили российский вертолет, предположительно Су-25, на юге. Также ВСУ уничтожили два беспилотника, один дрон-камикадзе "Shahed-136" и одну авиационную ракету Х-59 (Запорожье).