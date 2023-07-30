Ракетный удар по Запорожью: количество раненых возросло

Как пишет Малашко, в результате удара:

погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина;

lве женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ракетный удар по Запорожью

Вчера, 29 июля, российские оккупанты ударили ракетой по Запорожью, в результате чего взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения, а также супермаркета.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 77 ударов по 20 населенным пунктам региона. 73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых селах.

В частности, при ударах россияне использовали БпЛА и авиацию.

"Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - рассказал Малашко.