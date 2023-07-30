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Ракетный удар по Запорожью: количество раненых возросло

Фото: ракетный удар по Запорожью: количество раненых выросло (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Запорожью, вчера, 29 июля, возросло до двух.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Малашко, в результате удара:

  • погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина;
  • lве женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ракетный удар по Запорожью

Вчера, 29 июля, российские оккупанты ударили ракетой по Запорожью, в результате чего взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения, а также супермаркета.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 77 ударов по 20 населенным пунктам региона. 73 артиллерийских обстрела пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых селах.

В частности, при ударах россияне использовали БпЛА и авиацию.

"Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - рассказал Малашко.

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