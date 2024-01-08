Ракетный удар по Украине: Зеленский сообщил об увеличении количества пострадавших

"Сейчас в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская, Хмельницкая области", - говорится в заявлении.

Президент добавил, что сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки, и он выразил благодарность всем спасателям, полицейским и работникам коммунальных служб.

"Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ", - сказал президент.

Обстрел Украины

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба заявлял, что из-за удара РФ пострадали 34 человека.

Воздушные силы Украины сообщили, что российские террористы ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более чем 50 ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 враждебных целей.

Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.