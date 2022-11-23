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Ракетный удар по Украине: погибли 6 человек, еще 36 пострадали

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Киев, Среда 23 ноября 2022 18:14
Ракетный удар по Украине: погибли 6 человек, еще 36 пострадали Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В результате российского ракетного удара по Украине 23 ноября 2022 года погибли не менее шести человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, на данный момент зафиксирована гибель 6 человек. Еще 36 украинцев пострадали.

"Это касается только обеденных обстрелов", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара по Киеву погибли три человека. Также было разрушено двухэтажное здание.

В общей сложности по столице Украины сегодня выпустили 31 ракету. Удалось сбить 21.

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