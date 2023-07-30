Ракетный удар по Сумам: в полиции рассказали о жертве и раненых

"Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению. На месте происшествия работают правоохранители, фиксирующие последствия", - говорится в заявлении правоохранителей.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий пожара.

Предварительно известно о как минимум 1 погибшей и 5 раненых гражданских.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".

Последствия российского ракетного удара по Сумам вечером 29 июля (фото: su.npu.gov.ua)

Удары РФ по Сумам и области

Российские оккупанты почти ежедневно атакуют приграничье Украины, в частности Сумскую область. Однако областной центр оказывается под вражескими обстрелами время от времени.

Так, вечером 29 июля российские войска нанесли по Сумам ракетный удар.

Напомним также, что в ночь на 20 июля враг с помощью беспилотников "Шахед" атаковал Сумы и повредил здание внешкольного оздоровительного заведения.

А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Тогда дрон кафиров попал в жилую многоэтажку.