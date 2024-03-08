RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Сумам: количество пострадавших резко возросло, двое погибших

Фото: в Сумах выросло количество пострадавших в результате ракетного удара (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетного удара российских террористов по Сумам, 7 марта, пострадали 26 человек. Также два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сумской областной военной администрации (ОВА).

По состоянию на 12:00 известно о: 

  • 26 пострадавших лиц. 6 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях. 
  • 2 погибших лиц; 

В результате удара были повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей. 

Больница 

В больнице повреждены 28 окон и 2 двери. Несмотря на повреждения - медучреждение продолжает работу. 

Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Выбито и повреждено 36 окон, потолок на 4 этажах, 3 слуховых окна на кровле, помещение гаража и не только. 

Другие разрушения 

Также были повреждены: 

  • в областном центре крови повреждено 21 окно и 2 входные двери;
  • в коммунальном учреждении Сумского областного совета повреждены 4 окна, двери и крыша;
  • в учебном заведении повреждены 12 окон, 2 двери, стена здания;
  • электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотвод восстановлено. Заведение работает в штатном режиме;
  • в Учебно-производственном центре повреждено 6 окон;
  • в Здании СТО повреждены все окна на воротах и в цехе здания;
  • в здании водоканала повреждены 5 окон, 3 двери.
 

Фото: в Сумах выросло количество пострадавших в результате ракетного удара (facebook.com/sumska.oda)

Удар по Сумам 7 марта

Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.

Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Вечером глава ОВА Владимир Артюх рассказал о том, что в медицинские учреждения обратились 4 человека, а всего пострадали около 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияСумская область