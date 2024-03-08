Ракетный удар по Сумам: количество пострадавших резко возросло, двое погибших

По состоянию на 12:00 известно о:

26 пострадавших лиц. 6 человек сейчас находятся в медицинских учреждениях.

2 погибших лиц;

В результате удара были повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.

Больница

В больнице повреждены 28 окон и 2 двери. Несмотря на повреждения - медучреждение продолжает работу.

Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Выбито и повреждено 36 окон, потолок на 4 этажах, 3 слуховых окна на кровле, помещение гаража и не только.

Другие разрушения

Также были повреждены:

в областном центре крови повреждено 21 окно и 2 входные двери;

в коммунальном учреждении Сумского областного совета повреждены 4 окна, двери и крыша;

в учебном заведении повреждены 12 окон, 2 двери, стена здания;

электроснабжение, теплоснабжение, центральное водоснабжение и водоотвод восстановлено. Заведение работает в штатном режиме;

в Учебно-производственном центре повреждено 6 окон;

в Здании СТО повреждены все окна на воротах и в цехе здания;

в здании водоканала повреждены 5 окон, 3 двери.

Фото: в Сумах выросло количество пострадавших в результате ракетного удара (facebook.com/sumska.oda)

Удар по Сумам 7 марта

Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.

Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Вечером глава ОВА Владимир Артюх рассказал о том, что в медицинские учреждения обратились 4 человека, а всего пострадали около 10 человек.