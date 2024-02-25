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Ракетный удар РФ по Днепру. Есть раненые и разрушения в частном секторе

Иллюстративное фото: Россия ударила ракетами по Днепру (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером воскресенья, 25 февраля, нанесла ракетный удар по городу Днепр. В результате зафиксировано разрушение в частном секторе города.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал городской голова Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна", - написал Филатов.

Он также сообщил, что по предварительной информации известно о двух раненых.

Позже Лысак сообщил что в области работала ПВО.

"Спасибо за работу нашей ПВО!!! Вся информация - позже! К сожалению, не без последствий - в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик", - написал он.

По его данным, ранения получили четыре человека.

Российская воздушная атака в ночь на 25 февраля

Как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Украину по нескольким направлениям. В ходе атаки тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. Также о работе сил ПВО боевым ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Впоследствии стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед".

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