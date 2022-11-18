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Ракетный удар под Изюмом: во время ликвидации последствий пострадали 8 человек

Фото: в Изюсском районе пострадали 8 человек во время ликвидации последствий ракетной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Мария Кучерявец

Во время ликвидации последствий ракетного удара, нанесенного РФ вчера по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе, пострадали 8 человек. Среди них правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты в течение суток наносили удары по критической инфраструктуре области. В Изюмском районе есть повреждения оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек - работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", - написал Синегубов.

Напомним, вчера, 17 ноября россияне в очередной раз нанесли массированный удар по городам Украины. В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру в Изюмском районе Харьковской области.

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