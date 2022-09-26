Ракетный удар по Первомайскому: названо количество жертв (фото)

Российские военные нанесли удар с РСЗО и тяжелой артиллерии по Первомайскому и Купянску Харьковской области. В результате обстрелов по меньшей мере четыре человека погибли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС в Харьковской области.
В результате обстрела Первомайского погиб 15-летний ребенок.
"Случилось разрушение частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле. Спасатели 45-й Государственной пожарноспасательной части локализовали пожар в 14:45. Поисково-спасательные работы продолжаются", - пишет пресс-служба ГСЧС.
Как отмечает "Суспільне", по словам городского головы Николая Бакшеева, в результате обстрелов под завалами может быть еще один человек.
В общей сложности количество жертв может составлять не менее четырех человек.
В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании церковной школы и магазина. Общая площадь возгорания составила 500 кв.
Один из гражданских получил ранения.
Уже в 11:55 пожар удалось локализовать. Также пожарные спасли здание Свято-Николаевского храма. Огонь был ликвидирован в 16:30.
Фото: ракетный удар по Первомайскому: названо количество жертв (facebook.com/MNSKHARKIV)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 26 сентября, российские военные нанесли удар с РСЗО по городу Первомайский Харьковской области, в результате чего погиб ребенок.
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