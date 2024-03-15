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Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до 73, среди погибших есть полицейские

Фото: количество пострадавших в Одессе выросло до 73, среди погибших есть полицейские (t.me/odesacityofficial)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе вновь возросло количество пострадавших в результате российского террористического удара. Сейчас известно о 73 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

По словам Клименко, по состоянию на сейчас известно о 16 погибших, среди которых есть сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Он напомнил о том, что враг нанес повторный удар по городу, когда к месту событий прибыли спасатели для оказания помощи пострадавшим. 

В частности известно о 73 пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести. 

"К сожалению, имеем потери и среди личного состава Национальной полиции. Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему", - добавил Клименко. 

Российский удар по Одессе 15 марта

Российские террористы атаковали сегодня Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших. 

В результате вражеского обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Сейчас продолжается разбор завалов.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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