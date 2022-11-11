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Ракетный удар по Николаеву. Из-под завалов достали тела еще трех жертв

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Николаев, Пятница 11 ноября 2022 09:37
Ракетный удар по Николаеву. Из-под завалов достали тела еще трех жертв Фото: в Николаеве достали тела еще 3 погибших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве из-под завалов многоэтажного дома, по которому ночью ударили российские оккупанты, достали тела еще трех жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"По состоянию на 09:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в результате удара по многоэтажке известно о четырех погибших.

ГСЧС в комментарии "Суспільному" сообщили, что, вероятно, под завалами дома остаются еще четыре человека. Их состояние неизвестно.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Сначала сообщалось о двух погибших и двух раненых.

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