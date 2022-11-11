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Ракетний удар по Миколаєву. З-під завалів дістали тіла ще трьох жертв

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Миколаїв, П'ятниця 11 листопада 2022 09:37
Ракетний удар по Миколаєву. З-під завалів дістали тіла ще трьох жертв Фото: у Миколаєві дістали тіла ще 3 загиблих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві з-під завалів багатоповерхового будинку, по якому вночі вдарили російські окупанти, дістали тіла ще трьох жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що внаслідок удару по багатоповерхівці відомо про чотирьох загиблих.

ДСНС у коментарі "Суспільному" повідомили, що, ймовірно, під завалами будинку залишаються ще четверо людей. Їх стан невідомий.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та двох поранених.

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Миколаїв Війна в Україні ракетный удар
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