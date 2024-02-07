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Ракетный удар по Николаеву: полиция показала первые кадры после обстрела

Николаев, Среда 07 февраля 2024 18:37
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Ракетный удар по Николаеву: полиция показала первые кадры после обстрела Фото: полиция показала первые кадры после обстрела Николаева (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы утром 7 февраля нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки повреждения, погибшие и пострадавшие. Полицейские показали первые кадры после вражеского обстрела..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Сегодня утром, около 6:00, оккупанты ударили ракетами по одному из жилых районов города. За считанные минуты экстренные службы начали эвакуацию граждан из истерзанных домов и оказывали необходимую медицинскую помощь травмированным. Также мы обеспечили беспрепятственное движение спецтранспорта и огородили места событий", - написал Белошицкий.

В результате удара в Николаеве есть пострадавшие и погибшие. Работа специальных служб продолжается.

Ракетный удар по Николаеву

Утром 7 февраля враг атаковал Николаев ракетами и "Шахедами". В результате ударов есть повреждения в двух локациях - жилом частном секторе и на объекте инфраструктуры. В первом повреждены десятки домов.

Ракета попала в дорогу, образовалась большая воронка. Взрывной волной повреждены дома.

В результате попадания на территории инфраструктурного объекта возник пожар, который позже был локализован.

Также имеются повреждения газовых и водопроводных сетей.

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Николаев Война России против Украины Ракетный удар Ракетная атака
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