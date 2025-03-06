Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло

Чиновник рассказал, что жертвы - двое мужчин и одна женщина.

"Пострадавших - 31. Из них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 - в тяжелом состоянии", - передал глава ОВА.

Какие последствия обстрела

По словам начальника администрации, кроме отеля, в городе также были повреждены:

14 многоквартирных домов,

здание почты,

почти два десятка автомобилей,

учреждение культуры,

12 магазинов.

Глава ОВА добавил, что в Кривом Роге спасатели продолжают разбирать завал.

Последствия российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Как уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram, вчера вечером россияне атаковали баллистикой отель в жилом квартале города.

"На место удара были сразу направлены все экстренные, оперативные и коммунальные службы. В первые часы из-под завалов удалось спасти 18 человек. Пожар был потушен. Поисково-спасательная операция продолжается", - рассказал он.

Также уточняется, что среди 31 раненых есть 13-летняя девочка.

"Сейчас в больницах находятся 28 человек, из них 3 в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", - добавил Вилкул.

Ракетный обстрел Кривого Рога

Как сообщалось ранее, вечером 5 марта российские террористы нанесли ракетный удар баллистикой по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура. Сначала сообщалось о двух погибших.

Также стало известно, что количество раненых в Кривом Роге постоянно росло. На месте вражеского обстрела были начаты спасательно-поисковые работы.