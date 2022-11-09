Ракетный удар по Краматорску: мэр рассказал о состоянии раненого ребенка

8-летний мальчик, раненый в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области во вторник, 8 ноября, идет на поправку. Уже завтра его выпишут из больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Мальчик, который вчера пострадал в результате ракетного удара по частному сектору идет на поправку, завтра на выписку. Сан Саныч, выздоравливай и береги сестру! Ты боец", - рассказал он.
Как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.
Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.
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