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Ракетный удар по Краматорску: мэр рассказал о состоянии раненого ребенка

Фото: стало известно о состоянии мальчика, раненого во время обстрела Краматорска 8 ноября (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

8-летний мальчик, раненый в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области во вторник, 8 ноября, идет на поправку. Уже завтра его выпишут из больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Мальчик, который вчера пострадал в результате ракетного удара по частному сектору идет на поправку, завтра на выписку. Сан Саныч, выздоравливай и береги сестру! Ты боец", - рассказал он.

Как сообщалось, во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

Напомним, за вторник, 8 ноября, стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 11 человек получили ранения.

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КраматорскДонецкая областьОбстрілракетный удар