Ракетный удар по Киеву. Известно о жертвах и десятках пострадавших

В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек. Также известно о 24 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Ростислава Смирнова в Facebook.

"По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы", - говорится в сообщении.

В Киеве в результате удара возник масштабный пожар. Огонь охватил 6 автомобилей, еще 15 машин повреждены. К ликвидации последствий привлекли 30 человек и 6 единиц техники ГСЧС.