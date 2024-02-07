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Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших выросло до 38

Среда 07 февраля 2024 13:33
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Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших выросло до 38 Фото: в Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате ракетного обстрела. Сейчас известно о 38 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Согласно данным КГВА, по состоянию на 13:11, известно о:

  • 4 погибших;
  • 38 раненых.

"Данные оперативного сведения еще уточняются", - добавили в пресс-службе.

Массированный обстрел Украины

Сегодня, 7 февраля, россияне совершили несколько ударов по территории Украины, применяя ударные БпЛА, крылатые, баллистические, а также зенитные управляемые ракеты. Всего было применено 64 средства воздушного нападения, а именно:

  • 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов Ту-95МС;
  • 4 крылатые Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3;
  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300;

В общем противовоздушная оборона уничтожила 44 воздушные цели. Во время защиты страны применялись зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Как рассказывал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина

Ракетный удар по Киеву

В частности, враг атаковал и столицу Украины. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.

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