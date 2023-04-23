Ракетный удар по Харькову. В ОВА рассказали о последствиях атаки

Россия вечером 22 апреля атаковала ракетами Харьков и село Котляры Харьковского района. В результате обстрела повреждены дома и фабрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

В селе Котляры в результате ракетного удара разрушены 2 частных дома, еще 10 повреждены. Также поврежден гараж и 4 автомобиля. На месте обстрела начались пожары. К счастью, никто не пострадал.

Фото: россияне вечером 22 апреля атаковали Харьков и село Котляры (t.me/synegubov)