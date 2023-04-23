Ракетный удар по Харькову. В ОВА рассказали о последствиях атаки

Россия вечером 22 апреля атаковала ракетами Харьков и село Котляры Харьковского района. В результате обстрела повреждены дома и фабрика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По его словам, в Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.
В селе Котляры в результате ракетного удара разрушены 2 частных дома, еще 10 повреждены. Также поврежден гараж и 4 автомобиля. На месте обстрела начались пожары. К счастью, никто не пострадал.
Фото: россияне вечером 22 апреля атаковали Харьков и село Котляры (t.me/synegubov)
Напомним, поздно вечером 22 апреля в Харькове раздались взрывы, позже власти заявили, что российские оккупанты обстреляли Харьков и село Котляры.
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