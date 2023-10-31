Ракетный удар по Грозе. В ООН признали, что Россия ответственна за обстрел

В документе отмечается, что в результате ракетного удара по общественному заведению в селе 5 октября погибли 59 человек, которые присутствовавали на поминках.

Жертвами были 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Все они - гражданские лица. Граждане после похорон местного жителя, который был военнослужащим ВСУ, собрались в кафе-магазине для поминок. Взрыв полностью уничтожил заведение.

"Как мы тогда говорили, это был один из самых смертоносных инцидентов для гражданского населения с февраля 2022 года", - говорится в материале.

В обнародованном сегодня отчете об этих событиях в ООН сделали вывод "о наличии разумных оснований полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами, и что не было никаких признаков присутствия военного персонала или каких-либо других законных военных целей на территории или вблизи нее в кафе во время атаки".

Также в ООН обратили внимание, что отчет основан на информации, собранной и проверенной представителями Мониторинговой миссии по правам человека в Украине (ММПЧУ), которые провели две миссии в Грозу 7 и 10 октября.

"Коллеги осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, в том числе местных жителей, свидетелей, двоих выживших, медперсонал и сотрудников морга".

В докладе подробно описываются разрушительные последствия ракетного удара по Грозе.

В отчете говорится, что "российские вооруженные силы либо не сделали все возможное для проверки того, что цель была военным объектом, либо намеренно нацелились на гражданских лиц или гражданские объекты".

Любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права, подчеркивают в ООН.

Ракетный удар по Грозе

Напомним, 5 октября российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Враг попал "Искандером" в кафе и магазин. В заведении на момент удара происходили поминки за павшим воином.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой войска РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями переехали в РФ. Кроме того, правоохранители выясняют, с кем общались предатели, чтобы получить информацию для обстрела села.

Из-за ракетного удара в селе Гроза погибли 59 человек. 12 октября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что полиция идентифицировала все жертвы.