Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших возросло, масштабный пожар ликвидировали

Чиновник проинформировал 11 апреля, что по уточненной информации, в Днепре количество пострадавших из-за российского ракетного удара по городу накануне возросло до 9 человек (вчера были данные о восьми травмированных и одном погибшем).

Также глава ОВА рассказал, что только сегодня утром спасателям удалось ликвидировать "масштабный пожар, возникший в результате попадания".

Он также выразил благодарность чрезвычайникам за работу.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили сегодня утром, что спасатели ликвидировали "масштабный пожар, площадью 6000 кв.м., возникший из-за вражеского удара в Днепре".

Кроме того, в Службе обнародовали фото с места огненного события после вчерашнего ракетного обстрела.

"На месте удара от ГСЧС были задействованы 162 спасателя и 35 единиц техники", - добавили чрезвычайники.

Ракетный удар по Днепру

Как сообщалось ранее, в четверг днем 10 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, применив для обстрела баллистику.

Выяснилось, что росармия попала по заводу компании "Биосфера", которая производит подгузники, салфетки и другую продукцию гражданского характера. На месте попадания вспыхнул пожар.

В результате вражеского обстрела часть складов компании в Днепре была уничтожена. Из-за ракетного удара погиб 42-летний мужчина, который был сотрудником "Биосферы".

На вражеский обстрел отреагировал глава государства. Президент Владимир Зеленский призвал применить тактику давления против РФ, чтобы прекратить войну.

Подробнее о российском обстреле города Днепр 10 апреля - читайте в отдельном материале РБК-Украина.