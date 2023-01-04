Ракетный обстрел Запорожья: в ОВА показали последствия атаки россиян

Российские оккупанты вечером 3 января атаковали ракетами Запорожье. Под удар враган попал объект инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"В результате "прилета" разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали", - отметил чиновник.
Старух указал, что повреждения получили также расположенные рядом жилые дома. На месте происшествия работают спасательные и коммунальные службы города.
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью / (t.me/starukhofficial)
Напомним, вечером 3 января в Запорожье раздались взрывы. Впоследствии появилась информация, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.