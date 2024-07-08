Ракетный обстрел Украины: известно о 21 погибшем, почти 70 пострадавших

Террористы обстреляли:

Киев;

Киевскую область;

Днепр;

Кривой Рог;

Донецкую область.

Киев

Враг нанес удар по детской больнице "Охматдет", в результате чего погибли два человека. Все службы работают на месте и разбирают вместе с прохожими завалы.

В частности, было частично разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе, в результате чего погибли семь человек.

Обломки повредили авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Также разрушения есть в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/UA_National_Police)

Киевская область

Известно об одном пострадавшем.

Кривой Рог

Согласно данным Офиса генерального прокурора, количество раненых выросло до 42.

Также известно о десяти погибших.

"Поисково-спасательная операция продолжается", - добавляет Нацполиция.

Днепропетровская область

Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома.

В частности, известно о повреждении еще 20 частных домов.