Ракетный обстрел Украины: известно о 21 погибшем, почти 70 пострадавших

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли удары по ряду регионов Украины. Сейчас известно о 21 погибшем и 68 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Террористы обстреляли:
Враг нанес удар по детской больнице "Охматдет", в результате чего погибли два человека. Все службы работают на месте и разбирают вместе с прохожими завалы.
В частности, было частично разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе, в результате чего погибли семь человек.
Обломки повредили авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Также разрушения есть в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/UA_National_Police)
Известно об одном пострадавшем.
Согласно данным Офиса генерального прокурора, количество раненых выросло до 42.
Также известно о десяти погибших.
"Поисково-спасательная операция продолжается", - добавляет Нацполиция.
Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома.
В частности, известно о повреждении еще 20 частных домов.
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