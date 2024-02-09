Ракетный обстрел Сумской области: количество погибших возросло, разбор завалов продолжается

В Сумской области возросло число погибших в результате удара российских террористов управляемыми авиационными бомбами .

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Как напоминает ОВА, российские самолеты сбросили 7 управляемых авиационных бомб около 13:45, сегодня, 9 февраля. В результате попадания:

разрушены жилые дома;

мастерская одной из агрофирм.

Фото: в Сумской области выросло количество погибших в результате ракетных обстрелов (t.me/Sumy_news_ODA)

Согласно предварительным данным, 3 человека погибли, 4 ранены. Разбор завалов продолжается, на месте работают службы.

Ситуация в Сумской области

После начала полномасштабного вторжения, значительная территория Сумской области оказалась под российской оккупацией, но была полностью освобождена украинскими войсками. После деоккупации россияне не дают спокойно жить жителям региона, обстреливая постоянно приграничные территории и задействуя свои диверсионно-разведывательные группы.

Также недавно враг обстрелял город Ворожба в Сумской области в результате чего погиб человек.