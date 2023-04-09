Ракетный обстрел Израиля из Сирии: ЦАХАЛ атаковал в ответ

Израиль ответил на ракетные обстрелы с территории Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.
"В ответ на ракеты артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории", - отметили военнослужащие.
По данным израильской армии, один из снарядов упал на юге Голанских высот. Эти ракеты не пришлось перехватывать. Никаких повреждений в результате атаки нет.
К слову, незадолго до этого ЦАХАЛ проинформировал о том, что сирены оповещения "звучат на севере Израиля".
Напомним, с территории Сирии по Израилю было запущено три ракеты.
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