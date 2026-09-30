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Ракетные тревоги стоят Украине 45 млн долларов в час, - данные Минэкономики

11:13 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко (facebook.com/oleksandr.kravchenko)

Каждый час остановки предприятий из-за воздушных тревог стоит Украине около 45 млн долларов. В Минэкономики объяснили причины потерь.

Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, передает РБК-Украина со ссылкой наThe Guardian.

По словам Кравченко, речь идет о потерях за каждый час, в течение которого предприятия не могут полноценно работать из-за воздушной угрозы.

Когда раздается сигнал тревоги, работники должны покинуть рабочие места и перейти к укрытиям. Соответственно, производственные процессы и работа многих компаний прерываются.

По словам министра, в некоторые дни сирены могут раздаваться до 10 часов.

"Если люди находятся в бомбоубежище, бизнес останавливается", – пояснил Кравченко.

РФ все чаще бьет по экономической инфраструктуре

Министр отметил, что Россия все чаще выбирает целями объекты, важные для функционирования украинской экономики.

Речь идет, в частности, о промышленных предприятиях, складах, логистических центрах и центрах обработки данных.

Кравченко назвал такие удары попыткой "уничтожить практически всю экономику".

"Чего мы не предусмотрели до конца, так это как быстро Россия разработает эти беспилотники с реактивным двигателем и будет использовать их для атак на все подряд", - отметил он.

Напомним, что в начале сентября Кабинет министров ввел разделение воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровень в зависимости от типа угрозы.

Кроме того, правительство уточнило, что при "желтом" уровне бизнес может продолжать работу, если имеет укрытие или безопасное пространство для работников и посетителей.

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