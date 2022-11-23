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ПВО безупречно справилась с массированным ракетным обстрелом РФ по Украине, - Игнат

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Среда 23 ноября 2022 23:55
ПВО безупречно справилась с массированным ракетным обстрелом РФ по Украине, - Игнат Фото: ПВО безупречно справилась с массированным ракетным обстрелом РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В течение 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 ракет. Более 50 были сбиты нашими воинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Есть массированный обстрел. С ним безупречно справилась противовоздушная оборона. С имеющимися у нас силами и средствами делать такие результаты - это геройские поступки всех защитников неба", - отметил военный.

Игнат рассказал о том, что украинская система ПВО - уникальна. По его словам, есть очень широкий спектр вооружения и личного состава, задействованного в отражении нападения с воздуха:

  • истребительная авиация;
  • зенитно-ракетные войска;
  • мобильные огневые группы с ПЗРК по всей территории страны.

Он также указал, влияют ли погодные условия, в частности туман, на процесс отражения ракет.

"Если мы говорим о сбитии ракет средствами, которые имеют радиолокационные системы, тоесть радары, то для них вопрос погоды не стоит. Однако когда говорим о визуальном контакте с целью, тогда погодные условия будут влиять", - пояснил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что 23 ноября РФ атаковала Украину ракетами морского и авиационного базирования.

"Было поднято 10 самолетов-бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Энгельс и из района Каспийского моря. Два типа ракет использовались X-101 и X-55. И из двух катеров в Черном море были выпущены ракеты "Калибр", - подчеркнул он.

Игнат добавил, что сбита была 51 ракета и 5 дронов-камикадзе.

Напомним, в результате ракетных обстрелов в Украине произошло массовое отключение света.

К слову, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель ракетных ударов РФ.

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