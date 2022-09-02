Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 20 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Українські військові зазначають, що корабельне угруповання флоту противника змін складу та задач не зазнало.
"Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу "Калібр", 1 з яких - підводний. Сумарний залп складає 20 снарядів", - вказали в ОК "Південь".
Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Військові знищили багато живої сили та техніки ворога.
Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.
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