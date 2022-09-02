Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Ворог може атакувати Україну 20 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання флоту противника змін складу та задач не зазнало.

"Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу "Калібр", 1 з яких - підводний. Сумарний залп складає 20 снарядів", - вказали в ОК "Південь".

Громадян закликали оперативно та правильно реагувати на сигнали повітряних тривог, а також бути пильними й не нехтувати попередженнями про небезпеку ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах.