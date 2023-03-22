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Ракетная угроза усилилась. В ОК "Юг" назвали количество носителей "Калибров" в море

Фото: в ОК "Юг" назвали количество ракетоносителей "Калибров" (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские военные вывели в Черное море три ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море вражеские корабли продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе юго-восточнее Крыма в направлении Новороссийска. настоящее время на службе находится 15 единиц, среди которых уже три ракетоносителя – в течение дня добавилась подлодка. Таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 20 ракет", - заявил спикер ОК "Юг".

По его словам, судя по анализу активности вражеской авиации, присутствия в море ракетоносителей, тактики оккупантов по применению дронов-камикадзе в темное время суток, угроза ракетных ударов и других воздушных атак остается достаточно высокой.

Напомним, в пресс-центре Сил обороны юга Украины отметили, что Черноморский флот России практически оказался в "ловушке". У оккупантов нет возможности вывести его из Черного моря – только рассредоточить.

Также мы писали, что 20 марта во время взрывов во временно оккупированном Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.

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